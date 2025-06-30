Çarpma oranı yükseldi: Dünya risk altında! "Güneş sistemi karışacak"

Felaket senaryosu bilim dünyasını alarma geçirdi. Araştırmalara göre yıldız geçişleri Güneş sisteminin dengesini bozarak gezegenlerin yörüngeden fırlamasına veya çarpışmasına yol açabilir. Çarpışma ihtimali %0,5 olarak hesaplandı.

ABD merkezli New York Times'ta Katherine Kornei imzasıyla yayımlanan habere göre, Icarus dergisinde yer alan bilimsel çalışma, güneş sisteminin geleceğine dair çarpıcı öngörüler ortaya koydu. Çalışmada, güneşin yakınından geçen yıldızların gezegenlerin yörüngelerini bozabileceği ve çarpışmalara ya da sistem dışına atılmalara yol açabileceği belirtildi.

Araştırmanın ortak yazarı Nathan Kaib, "Dünya'dan Güneş'e olan mesafenin birkaç yüz katına ulaştığınızda, bir şeyleri gerçekten istikrarsızlaştırmaya başlayabilirsiniz" dedi.

Geçtiğimiz ay yaklaşık %0,2 olarak hesaplanan bu oran, şimdi %5 seviyesine yükseldi. Araştırmada, "Simülasyonlarımız, güneş sisteminin izole modellerinin, dev gezegenlerimizin gelecekteki seküler yörünge değişikliklerinin derecesini bir büyüklük sırasının üzerinde hafife alabileceğini göstermektedir" denildi.

YAKIN GEÇİŞLER FELAKET SENARYOLARINI TETİKLEYEBİLİR

Dr. Kaib ve Sean Raymond, binlerce bilgisayar simülasyonu yaparak bu yıldız geçişlerinin potansiyel etkilerini inceledi. Beş milyar yıllık bir süreci modelleyen ekip, geçen yıldızların güneş sisteminin sekiz gezegeni ve Plüton üzerindeki yerçekimi etkilerini test etti.

Sonuçlar, %0,5 oranında gezegen çarpışması veya sistem dışına fırlatma senaryosunu doğruladı. Dr. Raymond, "Merkür açık ara en savunmasız gezegen" ifadesini kullandı. Halihazırda çalkantılı yörüngesi olan Merkür'ün Venüs veya Güneş ile çarpışma ihtimali, yıldız geçişleriyle daha da artabilir.

DÜNYA İÇİN ÇARPIŞMA RİSKİ ARTABİLİR

Yeni simülasyonlar, Dünya'nın çarpışma veya sistem dışına atılma ihtimalini yaklaşık %0,2 olarak hesapladı. Bu oran, önceki tahminlerden çok daha yüksek. Araştırmada, "Simülasyonlarımız, güneş sisteminin izole modellerinin, dev gezegenlerimizin gelecekteki seküler yörünge değişikliklerinin derecesini bir büyüklük sırasının üzerinde hafife alabileceğini göstermektedir" denildi.

Merkür için bu riskin %50 ila %80 arasında artabileceği, Mars için %0,3 olasılıkla sistem dışına fırlatılabileceği belirtildi.

PLÜTON'UN AKIBETİ BELİRSİZ

Araştırmanın simülasyonlarına göre Plüton'un sistem dışına atılma ihtimali yaklaşık %4 olarak hesaplandı. Paris Gözlemevi'nden Jacques Laskar, "Daha kolay tedirgin olabilir" değerlendirmesini yaptı. Plüton gibi küçük cüce gezegenler, yıldız geçişlerinden daha fazla etkilenebiliyor.

SAMANYOLU'NDAKİ YILDIZLAR TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Samanyolu'ndaki yüz milyarlarca yıldız, galaktik merkez etrafında dönerken sürekli hareket ediyor. Gaia uzay aracının verilerine göre her milyon yılda bir yaklaşık 33 yıldız güneş sistemimizin yakınından geçiyor.

Dr. Kaib, "Yıldız geçişlerinin büyük bir kısmı güneş sistemimiz için önemsizdir" dedi. Ancak yavaş ve büyük bir yıldızın yakın geçişi, yerçekimsel etkileri büyüterek istikrarsızlığa yol açabiliyor.

DİĞER GEZEGEN SİSTEMLERİ DE RİSK ALTINDA

Dr. Raymond, Samanyolu'ndaki binlerce dış gezegen sisteminin benzer tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. "İstatistiksel olarak konuşursak, bu sistemlerden en azından birkaçı uçuşlar tarafından şekillendirilmiş olmalı" dedi.

Yakın bir yıldız geçişi, güneş sistemimizin dış kısımlarındaki cisimleri daha kolay etkileyebilir. Plüton gibi nesneler, kaotik yerçekimi etkileşimleriyle yörüngelerinden çıkabilir.