Mars’ın sırları taşlarda gizli! NASA küreleri incelemeye aldı

Kaydedilen bu olağanüstü bulgular, bilim dünyasında heyecan ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, "sferül" olarak bilinen bu kaya parçalarının ya bir meteor çarpması ya da şiddetli bir volkanik patlama sırasında oluştuğu görüşünde.

ESKİ KÜRELERLE AYNI DEĞİL: YABAN MERSİNİ DEVRİ KAPANDI

2000'li yıllarda NASA'nın Opportunity aracı tarafından Meridiani Planum’da bulunan hematit bileşimli "yaban mersinleri", Mars’ta yeraltı suyu varlığına işaret etmişti. Ancak Rowsell Hill'de keşfedilen yeni küreler, Opportunity'nin bulduklarından çok farklı. Bunlar bazaltik bileşime sahip ve muhtemelen kozmik çarpışmaların ürünü.

Bilim insanlarına göre, bu küreler Mars'ın jeolojik geçmişinde yaşanan dinamik, enerji dolu bir dönemin doğrudan kalıntıları olabilir.

NASA'DAN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VERİ BOMBARDIMANI

Perseverance’ın robot kolundaki WATSON kamerası ve SHERLOC cihazı, küreleri tüm detaylarıyla görüntüledi. Aynı zamanda PIXL spektrometresi, sferüllerin ve çevresindeki regolitin kimyasal elementlerini analiz etti.

NASA’nın yayınladığı görüntülerde bazı kürelerin ana kayaya gömülü, bazılarının ise yüzeyde dağınık halde olduğu görülüyor.

NASA, bu tür gözlemlerin Mars'ın geçmiş jeolojik aktiviteleri hakkında kritik bilgiler sağladığını açıkladı.

MARS'TA 'HİKAYE ANLATAN TAŞLAR': BİLİM, GEÇMİŞİ ÇÖZMEYE DAHA YAKIN

Bilim insanları, bu kürelerin oluşumunu açıklamanın, Mars'ın geçmişinde volkanik mi yoksa meteoritik bir enerji patlaması mı baskın olduğuna ışık tutabileceğini söylüyor. Her iki senaryo da gezegenin evrimine dair çığır açabilecek bilgiler sunabilir.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Andrew Shumway, "Bu sferüller bize Mars'ın enerji dolu geçmişini anlatıyor. Nereden geldiklerini anlamak, gezegenin jeolojik sırlarını çözmek için anahtar olabilir" dedi.

NASA’nın Mars’taki robot kaşifi Perseverance, Jezero Krateri yakınlarındaki "Rowsell Tepesi" adlı alanda, neredeyse kusursuz yuvarlaklığa sahip gizemli küreler keşfetti.