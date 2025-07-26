Ay’a gitmeden yarı yolda kaldılar! NASA’da 3.900 kişi görevden ayrılıyor

Ajans, geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu “ertelenmiş istifa programı”na iki ayrı turda toplamda yaklaşık 3.870 başvuru geldiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte, NASA'nın iş gücü 18 bin seviyesinden 14 bin civarına düşmüş olacak.

BÜTÇEDE BÜYÜK KESİNTİ: %25 AZALMA

Trump yönetiminin 2026 mali yılı için önerdiği bütçede, NASA’nın yıllık fonu 24 milyar dolardan 18 milyar dolara çekilecek. Bu da yüzde 25 oranında bir azalma anlamına geliyor. Bütçede Ay ve Mars’a yönelik insanlı görevler öncelik kazanırken, bilimsel ve iklim temelli programların ikinci plana atıldığı dikkat çekti.

Ajans Sözcüsü Cheryl Warner, “NASA, Ay ve Mars dahil olmak üzere keşif ve inovasyonun Altın Çağı'na bağlılığını sürdürüyor. Ancak operasyonel verimlilikle güvenliği dengede tutmak önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

LİDERLİK KRİZİ: ATAMALAR GECİKTİ, BELİRSİZLİK ARTTI

NASA’daki istifaların bir diğer nedeni de ajansın yönetimindeki belirsizlik. Başkan Trump, SpaceX CEO’su Elon Musk ile kamuoyuna yansıyan çatışmaların ardından, teknoloji girişimcisi ve astronot Jared Isaacman’ı NASA Başkanlığı’na aday göstermekten vazgeçti. Mevcut durumda ajans, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin vekaletiyle yönetiliyor.

Ajans kaynaklarına göre, bu yönetim boşluğu ve yönsüzlük algısı çalışanlar arasında belirsizliğe neden olurken istifa kararlarını hızlandırdı.

VERİMLİLİK' HEDEFLİ PROGRAM ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Hükümet Verimliliği Dairesi tarafından başlatılan “satın alma programı” kapsamında, işten ayrılan çalışanlara teşvik paketleri sunuluyor. Ancak çalışan temsilcileri, bu uygulamanın NASA’nın bilimsel kapasitesini ve güvenliğini tehlikeye atabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Uzmanlara göre, personel kaybı özellikle bilimsel araştırma ve mühendislik departmanlarında yoğunlaşırsa, bu durum Mars ve Ay görevlerinin zamanlamasını da etkileyebilir.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Başkan Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme politikası kapsamında yaklaşık 3.900 çalışanın ajansla yollarını ayıracağını bildirdi.