Çin’de sirkten kaçan aslan ortalığı birbirine kattı! Film sahnelerini aratmadı

Çin’in Anhui eyaletinde yaşanan olayda, bir sirkten kaçtığı bildirilen aslan ortalığı birbirine kattı.

Sokaklarda koştuğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, panik dolu görüntülerde birkaç adamın küreklerle donanmış halde aslanı kovaladığı görüldü.

Yerel yetkililer, kısa süre sonra zarar verilmeden yakalanan aslanın bir vahşi hayat parkına nakledileceğini paylaştı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

DAĞ ASLANI MAHALLEDE YAKALANDI

Benzer bir olay, aynı gün ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Camarillo kentinde yaşandı.

Bir genç dağ aslanı, konut bölgesinde dolaşırken görüntülendi. Yetkililer, hayvanı sakinleştiriciyle etkisiz hale getirip Rancho Tomas Citihomes yakınlarında yakaladı.

Görgü tanığı Veronica Castro, “Kameralarda bahçemde büyük bir kedi gibi bir şey gördüm, hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım.” dedi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, hayvanın etiketleneceğini ve aynı gün dağlık bölgeye geri bırakılacağını açıkladı.