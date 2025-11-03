İngiltere'de trende bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü, 2 şüpheli gözaltında

Cumartesi gecesi Doncaster'dan Londra'ya giden King's Cross treninde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından, dokuzu ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), trende yaşanan bıçaklı saldırının terör bağlantılı olmadığını açıkladı. BTP'de görevli Başkomiser John Loveless, cumartesi akşamı meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını ifade eden Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor." dedi.

Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak hastaneye kaldırıldıklarını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

"TERÖR SALDIRISI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde saldırganların motivasyonunu belirlemek için incelememiz sürüyor." diye konuştu.

Loveless, dün akşam durdurulan tren seferlerinin yeniden başladığını ancak trenlerin şu aşamada Huntingdon'da durmayacağını bildirdi.

Saldırının ardından Kral 3. Charles, Başbakan Keir Starmer, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve çok sayıda hükümet yetkilisi, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü geçmiş olsun açıklaması yayımladı.