İngiltere'de trende bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü, 2 şüpheli gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere’nin Huntingdon kentinde bir trende gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan 10 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olayın terör saldırısı olduğu yönünde bir bulguya ulaşılmadığını belirtti.

Cumartesi gecesi Doncaster'dan Londra'ya giden King's Cross treninde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından, dokuzu ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı! Ortalık kan gölüne döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), trende yaşanan bıçaklı saldırının terör bağlantılı olmadığını açıkladı. BTP'de görevli Başkomiser John Loveless, cumartesi akşamı meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını ifade eden Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor." dedi.

Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak hastaneye kaldırıldıklarını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı! Ortalık kan gölüne döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

"TERÖR SALDIRISI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde saldırganların motivasyonunu belirlemek için incelememiz sürüyor." diye konuştu.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı! Ortalık kan gölüne döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Loveless, dün akşam durdurulan tren seferlerinin yeniden başladığını ancak trenlerin şu aşamada Huntingdon'da durmayacağını bildirdi.

Saldırının ardından Kral 3. Charles, Başbakan Keir Starmer, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve çok sayıda hükümet yetkilisi, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü geçmiş olsun açıklaması yayımladı.

