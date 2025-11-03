Konut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti! Satışların en çok ve en az arttığı iller

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de bu yılın ocak-eylül döneminde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet olarak gerçekleşirken; bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2’lik bir yükselişe işaret etti. Aylık bazda ortalama 125 bin adet civarında konut alım yapıldı. 2025 yılının tamamında ise satışların 1,5 milyon adedi aşması bekleniyor. Bu arada bu yıl ocak-eylül satışları, 2020 yılının ardından tüm zamanların en yüksek ikinci 9 aylık performansına da işaret etti.

HANGİ ŞEHİRLER ÖNE ÇIKTI?

2025 yılının ocak-eylül döneminde 5 bin adet üzerinde konut satışına ulaşan illeri dikkate alarak yaptığımız araştırma; konut satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre “oransal olarak” en çok ve en az hangi illerde arttığını ortaya koydu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre söz konusu şehirler şöyle sıralandı:

KONUT SATIŞI EN ÇOK ARTAN İLLER

1-Bolu: 5 bin 635 adet (%47)

2-Sivas: 7 bin 245 adet (%35)

3-Samsun: 22 bin 809 adet (%30)

4-Eskişehir: 18 bin 493 adet (%30)

5-Mersin: 39 bin 605 adet (%29)

6-Ordu: 8 bin 597 adet (%29)

7-İzmir: 65 bin 918 adet (%28)

8-Kahramanmaraş: 9 bin 803 adet (%27)

9-Giresun: 5 bin 962 adet (%27)

10-Tekirdağ: 28 bin 21 adet (%26)

KONUT SATIŞI EN AZ ARTAN İLLER

1-Erzurum: 7 bin 756 adet (%3)

2-Aksaray: 6 bin 787 adet (%7)

3-Isparta: 5 bin 427 adet (%8)

4-Elâzığ: 9 bin 216 adet (%8)

5-Bursa: 38 bin 200 adet (%11)

6-Gaziantep: 30 bin 450 adet (%11)

7-Aydın: 21 bin 592 adet (%12)

8-Diyarbakır: 18 bin 342 adet (%13)

9-Muğla: 16 bin 301 adet (%13)

10-Çanakkale: 9 bin 469 adet (%13)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-3 büyükşehirden sadece İzmir, konut satışlarında oransal olarak %28 artışla ilk 10 arasında yer aldı. İstanbul’da yılın ilk 9 ayında konut satışları %21 artarken, Ankara’da artış %20 olarak gerçekleşti.

-Konut fiyatlarının Türkiye ortalamasına göre daha yüksek seyrettiği Marmara Bölgesinde sadece Tekirdağ, en yüksek satış oranlarında il bazında ilk 10’da kendini gösterdi.

-İç Anadolu Bölgesinin doğusunda yer alan Sivas, yüksek satış performansı ile bölge illerinden pozitif ayrıştı.

-Bolu, Eskişehir, Samsun gibi üniversite şehirleri ve Ordu, Giresun gibi Doğu Karadeniz şehirleri de satış oranlarının en çok arttığı şehirler arasında…

-Bursa ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde konut satış rakamları yüksek olsa da geçen yıla göre artış oranlarının düşük seyretmesi dikkatlerden kaçmadı.

-Muğla ve Çanakkale gibi konut fiyatlarının yüksek seyrettiği illerde de satışlarda artış oranı sınırlı kaldı.

-Doğu ve Orta Anadolu illerinde de satış artışlarının daha düşük oranlarda gerçekleştiği görüldü.