Rizespor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saat ve yayın bilgileri!
Süper Lig’de haftanın heyecanla beklenen maçlarından biri Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Rizespor-Fatih Karagümrük karşılaşması yayınlanacağı kanal ve başlama saati sporseverler tarafından araştırılıyor.
Süper Lig’de 3 Kasım Pazartesi günü futbol heyecanı hız kesmeden devam ederken gözler Rize’de oynanacak Rizespor-Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti. Taraftarlar, Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorguluyor.
RİZESPOR FATİH KARAGÜMRÜK HANGİ KANALDA?
Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, futbolseverlerin televizyon ekranlarından takip edebilecek.
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak ve sporseverler HD görüntü kalitesiyle karşılaşmayı takip edebilecek.
FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE İZLENİR?
Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı tribünden takip edemeyen Fatih Karagümrük taraftarı maçı canlı olarak izleyebilir. Karşılaşma beIN Sports 2 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.
RİZESPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor-Fatih Karagümrük mücadelesi 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00’de başlayacak. İki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.