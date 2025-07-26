Galata Kulesi boyunda göktaşı yaklaşıyor! NASA, 2025 OW için alarm verdi

Uzayın derinliklerinden gelen bir haber, bilim dünyasını bir kez daha alarma geçirdi. NASA, Galata Kulesi kadar büyük bir asteroidin, 2025 OW kod adıyla 28 Temmuz’da Dünya’ya tehlikeli derecede yakın geçeceğini açıkladı.

NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde olan ve 2025 OW olarak adlandırılan asteroidin, 28 Temmuz Pazartesi günü Dünya’ya 393 bin mil (yaklaşık 632 bin km) mesafeye kadar yaklaşacağını duyurdu.

Gökbilimciler tarafından “küçük ila orta büyüklükte” olarak sınıflandırılan 2025 OW asteroidinin Dünya ile çarpışma riski bulunmuyor.

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Ancak bilim insanlarına göre, bu boyuttaki bir gökcismi nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düşerse cam kırılmalarına ya da hafif yapısal hasarlara yol açabilecek güçte olabilir.

VENÜS ENGELİ!

Araştırmalara göre bazı tehlikeli asteroidler, Venüs'ün yörüngesi ve Güneş’in parıltısı nedeniyle teleskoplar tarafından tespit edilemiyor.

Bunlar arasında yer alan 2020 SB, 524522 ve 2020 CL1 gibi gökcisimlerinin çapı 100 ila 400 metre arasında ve bu büyüklükteki bir asteroid, tüm bir şehri yok edebilecek potansiyele sahip.

SAATTE 47 BİN MİL HIZLA YAKLAŞIYOR

2025 OW asteroidinin saatte yaklaşık 47.000 mil (75.600 kilometre) hızla hareket ettiği bildirildi. Bu büyüklükteki bir asteroid, çıplak gözle ya da dürbünle görülemeyecek kadar küçük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçtiğimiz Temmuz ayında 184 bin mil mesafeden geçen 2024 MK asteroidinin hızı saatte yaklaşık 34.000 mil olarak kaydedilmişti.

TAKİP SİSTEMLERİ DEVREDE

NASA, bu tür gök cisimlerini yer tabanlı teleskoplar ve Goldstone Güneş Sistemi Radarı gibi sistemlerle takip ediyor. Bu sayede asteroitlerin konum, hız ve parlaklığı ölçülerek yörüngeleri analiz ediliyor.