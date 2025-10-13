Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
40 kilograma ulaşan kabağı görünce inanamadı! "Torunum kadar olmuş"

40 kilograma ulaşan kabağı görünce inanamadı! "Torunum kadar olmuş"

Bursa'da bahçesindeki kabakları hasat eden çiftçi Yurdagül Çavdar, iki kabağının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşkına döndü. Kabaklarını elleriyle seven Çavdar, "Maşallah. Otların arasına da saklanmışlar. Torunum kadar olmuş." ifadelerini kullandı.

Bursa'da meyve bahçesinin bir kısmında kendi tüketeceği kadar fasulye, biber, domates ve bal kabağı yetiştiren çiftçi Yurdagül Çavdar, ekimde soğukların etkili olmasıyla bahçesindeki son ürünleri toplamaya başladı.

"TORUNUM KADAR OLMUŞ"

Bal kabaklarını iki haftadır görmeyen Çavdar, yaprakları kaldırdığında 40 kilograma ulaşan 2 kabak görünce şaşırdı. Elleriyle kabaklarını seven ve onlarla konuşan Çavdar, "Kabaklarım nasıl olmuş böyle; maşallah. Otların arasına da saklanmışlar. Torunum kadar olmuş." ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ KALDIRAMAZ"

Bu kadar büyümesi için damla sulama ve hayvan gübresi dışında bir çabasının olmadığını dile getiren Çavdar, "Hayvan gübresi kullandım. Hayvan gübresinin yaptığını hiçbir gübre yapmaz. Hayvan gübresinin yerini kimyasallar tutar mı? Bir de yerini sevdi herhalde bu kadar büyüdü. Bir kişi kaldıramaz bu kabağı" dedi.

Çavdar, kabağı bıçakla parçalara ayırmanın zor olacağını belirterek, önce testere ile böleceklerini sonra bıçakla daha küçük parçalara ayıracaklarını söyledi.

BAL KABAĞININ ŞİFALI GÜCÜ

İçerdiği A, C ve E vitaminleriyle adeta bir besin deposu olan bal kabağı, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor, kalp sağlığını düzenliyor ve kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bal kabağı, taşıdığı yüksek besin değerleri sayesinde sağlık açısından pek çok fayda sunuyor. Bal kabağı meyvesi, özellikle A, C ve E vitaminleri açısından zengin bir kaynak olup, düzenli tüketildiğinde vücut fonksiyonlarına önemli katkılarda bulunuyor.

 

