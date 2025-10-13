Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İlk soruda elenen Ceyda Işıkal'in veda cümlesi dikkat çekti

- Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster&#039;e damga vurdu! İlk soruda elenen Ceyda Işıkal&#039;in veda cümlesi dikkat çekti
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi Ceyda Işıkal, yarışmanın daha ilk sorusunda elendi. Sürpriz elenme kadar, genç yarışmacının vedalaşırken söylediği sözler de dikkat çekti. Sunucu Oktay Kaynarca, Ceyda’nın sözlerini hayretle dinledi.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşamki bölümünü izleyenler ilk soruda elenen yarışmacıyı konuştu. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda üniversite öğrencisi Ceyda Işıkal'e yöneltilen ilk soru  "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'?" oldu. 

OKTAY KAYNARCA 'ŞAKA MI YAPYORSUN?' DEDİ

Yarışmanın başında karşısına çıkan basit sorunun seçeneklerini dikkatle dinleyen Işıkal, hiç kimsenin beklemediği bir cevap verdi. Üniversiteli Ceyda soruya kendinden emin bir şekilde "Bahçe hortumu" cevabını verince herkes şaşkına döndü. O sırada ekrana Oktay Kaynarca'nın ağzının açık kaldığı anlar da yansıdı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İlk soruda elenen Ceyda Işıkal'in veda cümlesi dikkat çekti - 1. Resim

Kaynarca, cevabı duyduktan sonra kısa bir sessizliğin ardından, "Ceyda, şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

VEDA CÜMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Işıkal ise sakin bir ifadeyle, "Diyecek bir şey yok, başarısızlığımı konuşmanın..." diyerek yarışmaya veda etti.

