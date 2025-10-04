Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kim Milyoner Olmak İster'de 200.000 TL'lik soru açıldı! Yarışmacı cevabı bilmesine rağmen seyircileri şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de 200.000 TL'lik soru açıldı! Yarışmacı cevabı bilmesine rağmen seyircileri şaşırttı

Yaşam Haberleri

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. 200 bin TL’lik soruya gelen yarışmacı, cevabı bildiğini açıkça dile getirmesine rağmen beklenmedik bir kararla seyircileri şaşırttı. 9. soruya kadar gelen Sümmeye Layık’ın “İlgisi yok, ne ilgisi var?” anlamında kullanılan sözün Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlük’e göre yazımı nasıldır?” sorusuna verdiği cevap izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte Milyoner'de merak uyandıran o dakikalar!

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının son bölümü, dikkat çeken bir anla gündeme geldi. Yarışmaya katılan Sümmeye Layık adlı yarışmacı, 200 bin TL’lik soruda doğru cevabı bilmesine rağmen aldığı kararla izleyenleri şaşırttı. İşte Milyoner'de hafızalara kazınan o dakikalar...

Sevilen yarışma programının yeni bölümünde Sümmeye Layık isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. İlk barajı sorunsuz şekilde geçen yarışmacı, ikinci baraj sorularına kadar ulaştı ve 9. soruya kadar ilerledi.

İKİ ŞIK ARASINDA KARARSIZ KALDI 

Layık’ın karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki 9. soru şöyleydi: “İlgisi yok, ne ilgisi var?” anlamında kullanılan sözün Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlük’e göre yazımı nasıldır?”

Bu soruda yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacının önünde kalan iki seçenek şunlardı:
A) Kel alaka
B) Kelalaka

Layık, “B şıkkını gönül rahatlığıyla söylerdim” diyerek doğru cevabı bildiğini ifade etti. Ancak ardından, “Eğer şu an televizyondan izliyor olsaydım rahatlıkla ‘B’ cevabını verirdim ama yarışmadan çekilmek istiyorum” diyerek yarışmaya devam etmeme kararı aldı.

Doğru cevabın kesin olarak “B - Kelalaka” olduğunu söyleyen yarışmacı, bu cevabı vermemeyi tercih ederek ilerleme şansını kullanmadı.

KELALAKA NEDİR, NASIL YAZILIAR?

`İlgisi Yok, Ne İlgisi Var` anlamlarında kullanılan bir söz olan "kelalaka" bitişik yazılır. 

