Kayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği var

Kayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği var

Malatya'da bir kayısı bahçesinde meydana gelen obruk görenleri korkuttu. Bir anda gerçekleşen çöküntü sonrası vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Yapılan incelemelerde obruğun 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede bir anda çökme yaşandığını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇAPI 2 DERİNLİĞİ İSE 6 METRE

Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olaya dair açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi

Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

