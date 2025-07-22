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Oktay Kaynarca’dan sert mesaj! Çileden çıktı, 'Gerizekalılar' diyerek seslendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oktay Kaynarca’dan sert mesaj! Çileden çıktı, &#039;Gerizekalılar&#039; diyerek seslendi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster programını sunan ekranların deneyimli ismi Oktay Kaynarca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda takipçilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tecrübeli oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini dolandırıcılık konusunda uyardı.

Telefonuna dolandırıcılardan gelen mesajı görünce sinirlenen Kaynarca, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Hakkında ceza davası olduğu iddiasıyla hukuk firması adıyla gönderilen mesajı gören isim büyük tepki gösterdi.

"GERİZEKALILARA İHTİYACIMIZ YOK"

Oyuncu, gelen mesaj ve verdiği cevabı paylaşarak, “Yahu sizi kim, nasıl yetiştirdi? Yapacak o kadar çok iş varken neden dolandırıcılık yaparsınız? Zaten kendi dolandırıcımız var, gerizekalılara ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca’dan sert mesaj! Çileden çıktı, 'Gerizekalılar' diyerek seslendi - 1. Resim

Kişisel Instagram hesabından mesaja yer veren Kaynarca “Aman dikkat, bu bir suç ihbarıdır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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