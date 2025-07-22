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İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu…
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın aracı kaza yaptı. Balıkesir’de meydana gelen kazada Ortaylı'nın aracı hasar aldı. Ortaylı, sürücüler arasındaki tartışmaya bizzat müdahale ederken ünlü tarihçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç dün öğlen saatlerinde kaza yaptı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşanan trafik kazasında Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. 

TARTIŞMAYI YATIŞTIRDI, TEPKİSİNİ ESİRGEMEDİ

Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan Edremit kaynaklı haberlere göre, çarpışmanın ardından İlber Ortaylı’nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında sözlü bir tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ortaylı araçtan inerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ardından gerginliği tırmandıran gurbetçiye tepki gösterdi. 

İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu… - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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