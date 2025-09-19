Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam da izleyicilerin ilgisini topladı.

Yarışmacı Ahmet Atakan Demir, ilk baraj sorularını başarıyla geçerek yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

Yarışmada emin adımlarla ilerleyen Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

OKTAY KAYNARCA’DAN ANLAMLI TEPKİ

Yarışmada 300 bin TL’lik soruda Gazze gerçeği gündeme geldi. Yarışmacıya, “BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?” sorusu yöneltildi.

Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL’lik soruya “D: 28” cevabını vererek doğru seçeneği buldu.

Sunucu Oktay Kaynarca, doğru cevabın resmi kayıtlara göre 28 olduğunu vurgulayarak, “Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU MESELEYE EN ÇOK SAHİP ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Sunucu Oktay Kaynarca, Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepki göstererek, “Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.

Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL’yi kazanarak “Kim Milyoner Olmak İster” macerasını noktaladı.