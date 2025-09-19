Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi

Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster, Gazze, Oktay Kaynarca, UNICEF, İsrail, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği programda, yarışmacıya yöneltilen Gazze sorusu dikkat çekti. Sorunun doğru cevaplanmasının ardından Oktay Kaynarca’nın “alkış istememesi” ise sosyal medyada gündeme oturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam da izleyicilerin ilgisini topladı.

Yarışmacı Ahmet Atakan Demir, ilk baraj sorularını başarıyla geçerek yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

Yarışmada emin adımlarla ilerleyen Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

OKTAY KAYNARCA’DAN ANLAMLI TEPKİ

Yarışmada 300 bin TL’lik soruda Gazze gerçeği gündeme geldi. Yarışmacıya, “BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?” sorusu yöneltildi.

Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi - 1. Resim

Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL’lik soruya “D: 28” cevabını vererek doğru seçeneği buldu.

Sunucu Oktay Kaynarca, doğru cevabın resmi kayıtlara göre 28 olduğunu vurgulayarak, “Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU MESELEYE EN ÇOK SAHİP ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Sunucu Oktay Kaynarca, Gazze’de yaşanan insanlık dramına tepki göstererek, “Dünyanın her yerinde bütün şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış. Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.

Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi - 2. Resim

Ahmet Atakan Demir, 300 bin TL’yi kazanarak “Kim Milyoner Olmak İster” macerasını noktaladı.

Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dedi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de seçime geri sayım! Aziz Yıldırım kararını açıkladıFransa First Lady’si hakkında inanılmaz iddia: Mahkemeye taşındı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Sahte polis rozetiyle araç kaçırdı’ iddiası! Ünlü oyuncu Emre Bulut hakim karşısına çıktı - Magazin‘Sahte polis rozetiyle araç kaçırdı’ iddiası! Ünlü oyuncu Emre Bulut hakim karşısına çıktıBurak Özçivit mal varlığını hızla nakde çeviriyor! ‘Ülkeyi terk ediyorlar’ iddiaları alevlendi - MagazinBurak Özçivit mal varlığını hızla nakde çeviriyor! ‘Ülkeyi terk ediyorlar’ iddiaları alevlendiHastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya teşhis kondu! Ünlü ismin tedavisi başladı - MagazinAhu Yağtu hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu belli olduMabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan erişim engeli talebi - MagazinMabel Matiz'in şarkısına Bakanlıktan erişim engeli talebi!Ece Erken'den çarpıcı Ufuk Özkan iddiası! ''Tanıdığımdan istemiş'' diyerek anlattı - MagazinÜnlü sunucudan çarpıcı Ufuk Özkan iddiası! ''Tanıdığımdan istemiş''Ufuk Özkan'dan haber var! 'İntihar teşebbüsü' iddiası sonrası kardeşi konuştu - MagazinUfuk Özkan'dan haber var! Kardeşi sağlık durumunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...