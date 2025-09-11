Türkiye'nin hangi komşusunun Akdeniz'e kıyısı vardır? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de o sorunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1174. bölüm büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular dikkat çekti.

Programın bu bölümünde yarışmacıya yöneltilen “Türkiye'nin hangi komşusunun Akdeniz'e kıyısı vardır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Türkiye'nin hangi komşusunun Akdeniz'e kıyısı vardır? Şıklar arasında sırasıyla Bulgaristan, Irak, Suriye ve İran yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN HANGİ KOMŞUSUNUN AKDENİZ'E KIYISI VARDIR?

Türkiye'nin hangi komşusunun Akdeniz'e kıyısı vardır? Bulgaristan mı, Irak mı, Suriye mi, İran mı? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen o sorunun cevabı şu şekilde:

A. Bulgaristan

B. Irak

C. Suriye

D. İran

Sorunun doğru cevabı ‘C’ şıkkı Suriye’dir. Türkiye’nin güney komşusu olan Suriye’nin batısında Akdeniz kıyısı bulunmaktadır. Diğer şıklardaki ülkelerden Bulgaristan’ın Karadeniz’e kıyısı varken, Irak ve İran’ın Akdeniz’e kıyısı yoktur. Irak Basra Körfezi’ne, İran ise Basra Körfezi ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler arasında yer alır.