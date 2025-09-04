Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?
Kim Milyoner Olmak İster, Çin, Rusya, ABD, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’in 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1172. bölümünde yarışmacıya “Hangi ülke tek bir saat dilimini kullanmaktadır?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında ABD, Şili, Çin ve Rusya yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik sorunun cevabı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1172. bölümü büyük bir ilgi gördü. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, 500 bin TL değerindeki soru dikkat çekti. Programın yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?" sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? Şıklar arasında sırasıyla ABD, Şili, Çin ve Rusya yer alıyor.

ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - 1. Resim

HANGİ ÜLKE TEK BİR SAAT DİLİMİ KULLANMAKTADIR?

A: ABD

B: Şili

C: Rusya

D: Çin

Cevap "D" şıkkıdır. Çin'in tek resmi saat dilimi vardır. Çin Standart Saati (CST), UTC'den 8 saat ileridedir. Çin'de bu saat dilimine Pekin Saati denilir.

ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonuCHP'de kriz! İlçe yönetimi, 'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde - HaberlerFed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar merak içinde5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu! - Haberler5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı! - HaberlerBulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı!Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? - HaberlerHükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman? - HaberlerTürkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak, ne zaman?11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor - Haberler11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? 11.⁠ ⁠Yargı Paketi son dakika gelişmeleri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...