ABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1172. bölümü büyük bir ilgi gördü. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, 500 bin TL değerindeki soru dikkat çekti. Programın yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?" sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? Şıklar arasında sırasıyla ABD, Şili, Çin ve Rusya yer alıyor.

HANGİ ÜLKE TEK BİR SAAT DİLİMİ KULLANMAKTADIR?

A: ABD

B: Şili

C: Rusya

D: Çin

Cevap "D" şıkkıdır. Çin'in tek resmi saat dilimi vardır. Çin Standart Saati (CST), UTC'den 8 saat ileridedir. Çin'de bu saat dilimine Pekin Saati denilir.