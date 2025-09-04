A Milli Futbol Takımı adına 2026 FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başladı. Ay-Yıldızlı takım, E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gözler, Türkiye'nin İspanya'yı konuk edeceği 2. maça çevrildi.

Konya'da oynanacak tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları Google aramalarında öne çıktı.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milliler, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

7 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya maçının biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satışa sunuldu. Bilet satışları, süresi devam eden bütün takımların logolu kartlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları da "www.passotaraftar.com.tr" web sitesinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabiliyor.

Bilet sahipleri, karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabiliyor.