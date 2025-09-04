A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 86 milyonun heyecanla takip ettiği mücadele sona ererken, "Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları araştırılmaya başlandı.

İşte Gürcistan-Türkiye maçında anbean yaşananlar.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

3' Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a karşı Mert Müldür'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

41' A Milliler, Kerem Aktürkoğlu'nun meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

52' Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu yeniden sahneye çıktı. Türkiye, yıldız futbolcunun attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

63' Gürcistan'ın ilk golünü Zuriko Davitashvili kaydetti. Mücadele skor 3-1'e geldi.

71' Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. A Milli Takım, sahada 10 kişi kaldı.

90+8' Maçın son anında Kvaratshelia sahneye çıktı. Gürcistan, oyuncusunun golüyle skoru 3-2 yaptı. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ay-Yıldızlılar için FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başladı. E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olan Türkiye, mutlak galibiyet için ter döktü.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak takip edildi. Tarihi mücadele, Türkiye'nin dört bir yanında şifresiz olarak izlendi.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia (K), Goglichidze, Lochoshvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Zivzivadze, Guliashvili, Lobjanidze, Gocholeishvili, Azarov, Mamuchashvili, Kvernadze, Gagnidze, Lominadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (K), Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan