Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Futbol, Türkiye, Gürcistan, Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Heyecan dolu mücadele sona ererken, "Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları merak edildi. İşte Gürcistan-Türkiye maçında en kritik anlar.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 86 milyonun heyecanla takip ettiği mücadele sona ererken, "Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları araştırılmaya başlandı.

İşte Gürcistan-Türkiye maçında anbean yaşananlar.

Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç, golü kim attı? FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başladı - 1. Resim

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI? 

3' Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a karşı Mert Müldür'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

41' A Milliler, Kerem Aktürkoğlu'nun meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

52' Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu yeniden sahneye çıktı. Türkiye, yıldız futbolcunun attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

63' Gürcistan'ın ilk golünü Zuriko Davitashvili kaydetti. Mücadele skor 3-1'e geldi.

71' Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. A Milli Takım, sahada 10 kişi kaldı.

90+8' Maçın son anında Kvaratshelia sahneye çıktı. Gürcistan, oyuncusunun golüyle skoru 3-2 yaptı. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ay-Yıldızlılar için FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başladı. E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olan Türkiye, mutlak galibiyet için ter döktü.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak takip edildi. Tarihi mücadele, Türkiye'nin dört bir yanında şifresiz olarak izlendi.

Gürcistan-Türkiye maçı kaç kaç, golü kim attı? FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başladı - 2. Resim

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia (K), Goglichidze, Lochoshvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Zivzivadze, Guliashvili, Lobjanidze, Gocholeishvili, Azarov, Mamuchashvili, Kvernadze, Gagnidze, Lominadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (K), Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Korku tünelinden sağ çıktık! Gürcistan engelini 3 golle aştıkBayraktar TB-3 SİHA, TSK'nın envanterine alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerUkrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?İtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberlerİtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor? - HaberlerYunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışıDanimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler) - HaberlerDanimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)Dexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor! - HaberlerDexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...