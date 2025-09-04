Milli maç canlı yayın şifresiz! Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta nerede izlenir?

Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta nerede izlenir netleşti! Milli maç canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan-Türkiye mücadelesi için geri sayım başladı!

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Gürcistan karşısında oynayacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Gürcistan-Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, NEREDE İZLENİR?

Milli takımımızın ilk sınavı 4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynanacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleşecek Milli maç Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından izlenebilecek.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ay-Yıldızlı ekibimizin eleme grubundaki ilk mücadelesi olan Gürcistan-Türkiye maçı futbolseverlerle şifresiz buluşacak. TV8’in naklen yayınlayacağı maç, Türkiye’nin dört bir yanında şifresiz olarak ekrana gelecek.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE İLK 11 AÇIKLANDI

Milli takımımızın Gürcistan karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, Hakan, İsmail, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.

TV8 HANGİ KANALDA? TV8 FREKANS BİLGİLERİ

TV8 Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor.

Güncel TV8 frekans bilgileri: 12356 MHz frekans, yatay (H) polarizasyon, 7100 sembol oranı.

Ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında farklı kanal numaraları üzerinden TV8 yayınlarına ulaşmak mümkün.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45: Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye