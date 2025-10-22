Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi

Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedyen Cem İşçiler ve Senarist/Oyuncu Fazlı Polat'ın başında bulunduğu, YouTube'da 5 sezondur yayınlanan Çimen Show'un yeni sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Seyircilerle interaktif şeklinde yapılan program, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Çeşitli mecralarda kullanıcılar, programın muhtemel yeni sezonuna dair bir açıklama bekliyordu. Çimen Show'un sosyal medya hesabından beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

YouTube'da yayınlanan ve seyirciyle interaktif şekilde yapılan Çimen Show'un 5 sezonunun ardından yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. 

Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi - 1. Resim

ÇİMEN SHOW DEVAM EDECEK Mİ? CEM İŞÇİLER VE FAZLI POLAT'IN PROGRAMINDA SON DURUM

Komedyen Cem İşçiler ve Oyuncu/Senarist Fazlı Polat'ın başında bulunduğu programın hemen hemen her bölümü 500 bin izlenmeyi geçerek, büyük ilgi topladı.

16 Eylül 2021 yılında yayımlanmaya başlanan programın en çok izlenen bölümü ise, 2,2 milyon izlenme ile komedyen Mahsun Karaca'nın konuk olduğu 3. sezonun 16. bölümüydü.

Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi - 2. Resim

ÇİMEN SHOW'DAN AÇIKLAMA

Çimen Show'la ilgili yeni sezonun gelip gelmeyeceği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Takipçiler sorunun cevabını merakla beklerken, programın Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Çimen Show izleyicileri,

Öncelikle sizleri beklettiğimizin farkındayız ve özür dileriz. Daha net bir karar almak adına biraz beklememiz gerekti. Bu sezon Çimen Show' son kez yaparak sizlere veda edecektik fakat enerjimiz sezona başlamaya yetmedi ve Çimen Show'u bitirme kararı aldık.

Biz birlikte büyüdük ve yıllar içinde kocaman bir aile haline geldik. Yaşadığımız tüm güzellikler için minnettarız. Sizlere de bizimle güldüğünüz, yanımızda olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. 

Hayatınızdan kahkaha eksik olmasın, biz müsaadenizi istiyoruz.

