Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi

YouTube'da yayınlanan ve seyirciyle interaktif şekilde yapılan Çimen Show'un 5 sezonunun ardından yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

ÇİMEN SHOW DEVAM EDECEK Mİ? CEM İŞÇİLER VE FAZLI POLAT'IN PROGRAMINDA SON DURUM

Komedyen Cem İşçiler ve Oyuncu/Senarist Fazlı Polat'ın başında bulunduğu programın hemen hemen her bölümü 500 bin izlenmeyi geçerek, büyük ilgi topladı.

16 Eylül 2021 yılında yayımlanmaya başlanan programın en çok izlenen bölümü ise, 2,2 milyon izlenme ile komedyen Mahsun Karaca'nın konuk olduğu 3. sezonun 16. bölümüydü.

ÇİMEN SHOW'DAN AÇIKLAMA

Çimen Show'la ilgili yeni sezonun gelip gelmeyeceği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Takipçiler sorunun cevabını merakla beklerken, programın Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: