Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i diziye geri mi dönüyor?

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor?

- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma günü 20:00'da başlıyor. Yeni sezonun ilk fragmanının yayınlanmasıyla beraber "Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor? " sorusu gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Çimen’i Selin Türkmen geçen sezon kadroda yer almamıştı. Diziden senaryo gereği ayrıldığını belirten Türkmen'in ayrılışı büyük ses getirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı, Doğa'nın ise kardeşi rolünde olan Çimen karakteri, izleyicilerden tam not almıştı. Yeni sezonun başlamasına günler kala "Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor? " sorusu gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor? - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÇİMEN'İ DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR? 

Yapım şirketinden ve dizi ekibinden gelen kulis bilgilerine göre, Selin Türkmen’in yeniden sete döneceğini ve karakterinin hikayesinin kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. 

Çimen karakteri yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon ilk bölümü 12 Eylül’de ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor? - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN YENİDEN KADRODA YER ALACAK MI?

 
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ayrılan bir oyuncu da geri dönecek. Kıvılcım Arslan’ın yurt dışına giden kızı Çimen Arslan ekibe yeniden dahil olacağı konuşuluyor.
 
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış nedenini açıklayan Türkmen "Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.
