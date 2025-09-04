Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Çimen’i Selin Türkmen geçen sezon kadroda yer almamıştı. Diziden senaryo gereği ayrıldığını belirten Türkmen'in ayrılışı büyük ses getirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı, Doğa'nın ise kardeşi rolünde olan Çimen karakteri, izleyicilerden tam not almıştı. Yeni sezonun başlamasına günler kala "Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor? " sorusu gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÇİMEN'İ DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yapım şirketinden ve dizi ekibinden gelen kulis bilgilerine göre, Selin Türkmen’in yeniden sete döneceğini ve karakterinin hikayesinin kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Çimen karakteri yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon ilk bölümü 12 Eylül’de ekrana gelecek.