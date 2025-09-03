Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Oyuncu Sibel Şişman gibi sürpriz isimlerin diziye dahil olduğu yeni sezon heyecanla bekleniyor. Dizinin 4. sezon fragmanı yayınlanırken, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Show TV’nin seyircileri ekranlara kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Cuma akşamlarının önde gelen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 4. sezon fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncu Sibel Şişman gibi sürpriz isimlerin diziye dahil olduğu yeni sezon için geri sayım başladı.

Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Seyirciler bu sorunun cevabını araştırıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlamıştı. Özgür Sevimli’nin yönettiği dizide yine beklenmedik olaylar ve entrikaların dikkat çekeceği belirtilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş da Kızılcık Şerbeti'nde 4. sezonun 12 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.

Dizinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte yeni sezon tarihi kesinleşmiş oldu. Kızılcık Şerbeti dizisi, 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da 4. sezonuyla ekranlara gelecek.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu Sibel Şişman'ın da diziye dahil olduğu yeni sezon heyecanı başladı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4. sezon fragmanı, "Aklımda sadece sen varsın, hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle yayına verildi.

3. sezonunu Mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül'de seyirciyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek.

