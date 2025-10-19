Kod Adı Kırlangıç ne zaman, saat kaçta başlıyor? Her pazar ekranda!

Yerli üretim, bilim merakı ve dayanışma temalarını bir araya getiren Kod Adı Kırlangıç, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonuyla gündeme gelen yapımın yayın günleri ve saati belli oldu.

KOD ADI KIRLANGIÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1’in sevilen yapımı Kod Adı Kırlangıç, her pazar saat 17.30’da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle seyirciyle buluşuyor. Yeni sezon tanıtımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken dizinin izleyicileri macera dolu hikayenin kaldığı yerden devam etmesinden büyük heyecan duyuyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor, senaryosunu ise Emine Koçak kaleme alıyor. Üçüncü sezonuyla ekranlara dönen yapım, genç kahramanların bilim ve teknolojiye olan ilgisini anlatırken aynı zamanda dostluk, cesaret ve takım ruhu gibi evrensel değerleri öne çıkarıyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ KONUSU NE?

Kod Adı Kırlangıç, teknolojiye tutkulu bir grup gencin mahallelerinde kurdukları gizli teknoloji üssünde insansız hava araçları tasarlama macerasını konu alıyor. Dizi, bilimsel merakın yanı sıra aynı zamanda dostluk, dayanışma, milli üretim ve gençlerin potansiyeline inancı da merkezine alıyor.

Yeni sezonda hikaye, Yiğit Efe’nin gizemli bir boyut kapısından geçerek başladığı yolculuk etrafında şekilleniyor. Tanıtımda yer alan “Dört mevsim tamamlandığında ikiz kapı açılmazsa taş kapı açılacak” repliği, dizinin yeni bölümlerinde daha karanlık ve merak uyandırıcı bir atmosferin izleyicileri beklediğini gösteriyor.

KOD ADI KIRLANGIÇ OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Ayşegül Kopartan, Ömer Erkan Özhan, Damla Nida Kurtaran ve Musa Özgeç gibi başarılı isimler yer alıyor.

Özellikle Ali Kayra Gürel’in canlandırdığı Yiğit Efe karakteri, dizinin yeni sezonunda hikayenin merkezine yer alıyor.