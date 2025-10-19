Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Serikspor ile karşılaşacak

Amedspor, Süper Lig yolunda kritik bir deplasman maçına çıkarken, Serik Belediye evinde galibiyet hedefliyor mücadele, ligin zirve yarışını etkileyecek. Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırılırken Serikspor ile karşılaşma detayları merak konusu.

SERİKSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor - Amedspor maçı, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü beIN Sports 2, TRT Spor ve Tabii kanallarında canlı yayınlanacak. Yayın şifreli veya şifresiz seçeneklerle erişilebilir. beIN Sports 2, Digiturk 90, Kablo TV 231 ve Türksat 4A uydusu (12.119 V, 27500 3/4) üzerinden izlenebilir.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor’un deplasmanda oynayacağı Serik Belediye karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Uydu, kablo TV ve dijital platformlar üzerinden TRT Spor’a erişimi olan izleyiciler, mücadeleyi canlı takip edebilecek. beIN Sports 2 kanalı ise maçı şifreli olarak yayınlayacak.

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediye - Amedspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak Antalya’daki İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak.

Amedspor, zorlu deplasmanda puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Serik Belediye ise sahasında kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Maç, hem lig sıralamasını etkileyecek hem de iki takım arasındaki mücadele gücünü gözler önüne serecek.