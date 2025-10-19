Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Toprak Razgatlıoğlu’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Erdoğan kutlama mesajında, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan millî motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini yer verdi.