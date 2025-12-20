Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin 314 başvuru olduğunu ancak bunların 5 milyon 242 bininin geçerli olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesinin verildiği Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başvuruların dün sona erdiği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GEÇERLİ BAŞVURU SAYISI

"Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur." diyen Bakan Kurum, "Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir." ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN PROJEYE YOĞUN İLGİ

En çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir." dedi.

"YIL BİTMEDEN İLK KURALARI ÇEKECEĞİZ"

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz."

