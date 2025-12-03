Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait pelüş anahtarlığın satışı yasaklandı. Boğulma riski bulunan anahtarlık piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlike atan ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucu uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusu 3 Aralık tarihinde geldi. "Takışık" markasına ait pelüş anahtarlığın satışı yasaklandı.

BOĞULMA RİSKİ VAR

Raflardan toplatılacak olan anahtarlığın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

