Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait pelüş anahtarlığın satışı yasaklandı. Boğulma riski bulunan anahtarlık piyasadan toplatılıyor.
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlike atan ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucu uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise kamuoyu ile paylaşılıyor.
SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlığın son duyurusu 3 Aralık tarihinde geldi. "Takışık" markasına ait pelüş anahtarlığın satışı yasaklandı.
BOĞULMA RİSKİ VAR
Raflardan toplatılacak olan anahtarlığın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.
