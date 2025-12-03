Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış yüzlerce kilo sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüldü.

KİMİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

