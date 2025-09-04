Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!

Bu akşam oynanacak Gürcistan - Türkiye maçının hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti sorgulanırken hakem kadrosu da belli oldu. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Milli maç için nefesler tutuldu!

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak Gürcistan - Türkiye maçının hakemi Davide Massa oldu. Yardımcı hakemler Filippo Meli ve Stefano Alassio olurken, dördüncü hakem olarak Matteo Marcenaro görev yapacak.

VAR odasında Marco Di Bello, AVAR olarak ise Daniele Doveri bulunacak.

DAVIDE MASSA NERELİ?

Davide Massa, 15 Temmuz 1981’de İtalya’nın Imperia şehrinde doğdu. Serie A’da uzun yıllardır maç yöneten Massa, 2014 yılından bu yana FIFA listesinde yer alıyor ve UEFA elit kategori hakemi olarak uluslararası arenada görev yapıyor.

DAVIDE MASSA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Massa Serie A’da Fiorentina-Lecce gibi önemli karşılaşmaların yanı sıra Juventus-Lazio maçına da hakemlik yaptı. Massa daha önce 2015 yılında Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasını yöneterek uluslararası arenaya adım attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi turnuvalarda görev alan Massa, 2017 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da maçlar yönetti.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Gürcistan - Türkiye maçı saat 19.00’da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda başlayacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.