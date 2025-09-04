Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!
UEFA, Gürcistan, Türkiye, Serie A, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında 4 Eylül 2025 Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede düdük, deneyimli İtalyan hakem Davide Massa’ya emanet edildi. Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti merak ediliyor.

Bu akşam oynanacak Gürcistan - Türkiye maçının hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti sorgulanırken hakem kadrosu da belli oldu. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Milli maç için nefesler tutuldu!

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - 1. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak Gürcistan - Türkiye maçının hakemi Davide Massa oldu.  Yardımcı hakemler Filippo Meli ve Stefano Alassio olurken, dördüncü hakem olarak Matteo Marcenaro görev yapacak.

VAR odasında Marco Di Bello, AVAR olarak ise Daniele Doveri bulunacak.

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - 2. Resim

DAVIDE MASSA NERELİ?

Davide Massa, 15 Temmuz 1981’de İtalya’nın Imperia şehrinde doğdu. Serie A’da uzun yıllardır maç yöneten Massa, 2014 yılından bu yana FIFA listesinde yer alıyor ve UEFA elit kategori hakemi olarak uluslararası arenada görev yapıyor. 

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - 3. Resim

DAVIDE MASSA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Massa Serie A’da Fiorentina-Lecce gibi önemli karşılaşmaların yanı sıra Juventus-Lazio maçına da hakemlik yaptı. Massa daha önce 2015 yılında Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasını yöneterek uluslararası arenaya adım attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi turnuvalarda görev alan Massa, 2017 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da maçlar yönetti.

Gürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - 4. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Gürcistan - Türkiye maçı saat 19.00’da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda başlayacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maç EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Togg'dan 1 milyon 500 bin liraya varan kredi kampanyasıGoogle, YouTube, Gmail neden çöktü? Erişim probleminde 3 nokta ön plana çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sonraki Haber Yükleniyor...