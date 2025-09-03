Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyorduk

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyorduk

Portekiz ekibi Benfica'dan uzun uğraşlar neticesinde Fenerbahçe'ye katılan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geliş görüntülerinin paylaşıldığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Fenerbahçe'nin Benfica'dan renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu, geliş görüntülerinin paylaşıldığı videodaki sözleriyle gündem oldu.

Yeni sezon kadro planlamasında kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson'un yanı sıra geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağladı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Milli futbolcunun transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, kulüp tarihinin de en pahalı transferine imza attı.

Kerem Aktürkoğlu transferinin yankıları sürerken 26 yaşındaki oyuncunun FB TV ile ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"FB TV İZLEYEREK BÜYÜDÜK"

Fenerbahçe, Kerem'in İstanbul'a gelişinden görüntüler paylaşırken Kerem ve ağabeyinin sözleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

FB TV'de paylaşılan otobüs görüntülerini çok izlediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Biz o otobüs görüntülerini çok izlerdik. FB TV izleyerek büyüdük" dedi.

"CARLOS VE ANELKA'YI TAKİP ETTİĞİM FB TV'DE ŞİMDİ KARDEŞİM VAR"

Kerem Aktürkoğlu’nun abisi ise o anlarda şunları söyledi: "FB TV'de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de, görüşmelere başladı yazısını gördüm. Burada Roberto Carlos, Anelka takip ettiğim yerde şimdi kardeşimin duyurusu... Müthiş duygu"

SON GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı ve son golünü sarı lacivertlilere attı.

