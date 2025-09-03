Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftarlar heyecanlandı

Bayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftarlar heyecanlandı

Dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho ile aradığı başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica yenilgisi sonrası Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırırken teknik direktörlük koltuğu için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli ekipte İsmail Kartal ve Roger Schmidt isimleri öne çıkarken Sportif Direktör Devin Özek'ten sürpriz bir öneri geldi. Özek'in Başkan Ali Koç'a önerdiği isim, sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına getireceği isim için harekete geçti.

Transferde atağa geçerek son olarak Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson'u renklerine bağlayan sarı lacivertliler, transferi büyük ölçüde tamamlarken teknik direktör konusuna odaklandı. 

YÖNETİME SÜRPRİZ ÖNERİ 

Yeni teknik direktör transferi doğrultusunda çalışmalar hız kazanırken yerli adaylar arasında İsmail Kartal ismi öne çıktı. Yabancı teknik direktör arasında daha önce Roger Schmidt'i Başkan Ali Koç'a öneren Sportif Direktör Devin Özek, yine Alman ekolünden bir ismi daha yönetime sundu.

Bayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftar heyecanlandı - 1. Resim

BAŞKAN KOÇ'A SUNDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Devin Özek, yönetimin çoğunluğunun İsmail Kartal'ı göreve getirme taraftarı olmasına rağmen tercihin yabancı teknik adamdan yana kullanılması gerektiğini savundu. Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'a sürpriz bir öneride bulunan Devin Özek, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın gözde Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in Fenerbahçe'ye oldukça uyumlu olacağını ifade ederek bu ismi yönetime sundu.

"FENERBAHÇE'YE UYGUN" 

Devin Özek'in, Sebastian Hoeness hakkında Ali Koç'a yaptığı sunumda; önde oynayan, topa sahip olmayı hedefleyen, baskı ağırlıklı ve göze hoş gelen oyun anlayışı sebebiyle Fenerbahçe'ye uygun teknik adam olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Bayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftar heyecanlandı - 2. Resim

YÖNETİM VE ÖZEK'TEN FARKLI ÖNERİLER

Yönetim ve Devin Özek'in farklı önerilerde bulunması sonrası adayları değerlendiren Ali Koç, kısa süre içinde yeni teknik direktörü belirleyerek yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde kredisini arttırmayı hedefliyor. 

TARAFTARLAR HEYECANLANDI 

Öte yandan Hoeness isminin duyulmasının ardından sarı lacivertli taraftarların önemli bir bölümünün heyecanlanmasının, Ali Koç yönetiminin dikkatini çektiği belirtildi.

Bayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftar heyecanlandı - 3. Resim

BAYERN MÜNİH'İ GERİ ÇEVİRDİ 

Stuttgart'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Sebastian Hoeness, kulüp müzesine bir de Almanya Kupası kazandırmayı başarmıştı. Yakaladığı büyük çıkış sonrası Alman devi Bayern Münih, dikkatini Hoeness'e çevirmişti ancak 43 yaşındaki çalıştırıcı, Stuttgart'taki projeye olan inancı sebebiyle Bayern'e gitmeyi kabul etmemişti.

KULÜPLE ARASI AÇILDI 

Takımın yıldız ismi Nick Woltemade'nin satılmasına karşı çıkan Hoeness, yönetimin buna rağmen oyuncuyu Newcastle United'a satması sebebiyle hayal kırıklığına uğrarken hiç olmadığı kadar öfkeli olduğu basını yansıdı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Sebastian Hoeness, kariyeri boyunca RB Leipzig U17, Bayern Münih U19, Bayern Münih II, Hoffenheim ve son olarak Stuttgart kulüplerinde çalıştı. Stuttgart ile bir Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hoeness, kulübü 15 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başarmıştı.

