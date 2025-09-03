Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, A Milli Takım kampında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kamptan bir fotoğrafını paylaşan Akgün, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na paylaşımında yer vermedi. 

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Yunus Akgün, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

KEREM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ay yıldızlı ekipte Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detay dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, A Milli Takım'ın Gürcistan hazırlıklarından bir fotoğraf paylaşırken Kerem Aktürkoğlu detayı çok konuşuldu.

Yunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti - 1. Resim

FOTOĞRAFTA YER VERMEDİ

Antrenmandan bir fotoğrafını paylayan Yunus, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti - 2. Resim

 

