Yunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Yunus Akgün, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

KEREM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ay yıldızlı ekipte Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detay dikkat çekti.

FOTOĞRAFTA YER VERMEDİ

Antrenmandan bir fotoğrafını paylayan Yunus, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

