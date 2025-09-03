Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı

TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol, Şike, Ceza, PFDK, Ankaraspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan ve "şike" iddiaları üzerine inceleme başlatılan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı hakkında kararlar açıklandı. 55 kişinin "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" nedeniyle Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk edildiği dosyada; 9 futbolcuya 1’er yıl, 2 futbolcuya 10’ar ay, 15 futbolcuya da 8’er ay ceza çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan olaylı Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili merak konusu olan dosyayı karara bağladı.

TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı - 1. Resim

9 FUTBOLCUYA BİR YIL, 2 FUTBOLCUYA 10 AY CEZA

Maçtan aylar sonra "Müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" sebebiyle 55 kişi, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, "bahis" oynadıkları gerekçesiyle her iki takımdan 9 futbolcuya 1’er yıl, 2 futbolcuya 10’ar ay, 15 futbolcuya da 8’er ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı - 2. Resim

ŞUT YOK, KART YOK

Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.

TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı - 2. Resim

NAZİLLİ LİGDE KALDI, ZONGULDAK KÜME DÜŞTÜ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Narkotik operasyonda büyük panik! Şüpheli madde 9 polisi hastanelik ettiBugün kandil mi, ne kandili?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor! Yıllık ücreti dudak uçuklattı - SporMourinho'nun yeni adresi belli oluyor! Dudak uçuklatan ücretFenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması: Resmi teklif yaptık - SporTaraftarı heyecanlandıracak açıklama: Resmi teklif yaptıkDeğer miydi? Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın satışı tartışma konusu... - SporTrabzon'da Çakır'ın satışı tartışma konusu!Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny: Sabırsızlanıyorum - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny: SabırsızlanıyorumÜç büyükler çıldırmış olmalı! Kulüpler bu sezon transferde dünyaları harcadı - SporKulüpler bu sezon transferde dünyaları harcadı!Şampiyon olacağız! Fenerbahçe'nin 1 numarası Ederson, iddialı konuştu - SporŞampiyon olacağız! Fenerbahçe'nin 1 numarası Ederson, iddialı konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...