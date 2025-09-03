TFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan olaylı Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili merak konusu olan dosyayı karara bağladı.

9 FUTBOLCUYA BİR YIL, 2 FUTBOLCUYA 10 AY CEZA

Maçtan aylar sonra "Müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" sebebiyle 55 kişi, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, "bahis" oynadıkları gerekçesiyle her iki takımdan 9 futbolcuya 1’er yıl, 2 futbolcuya 10’ar ay, 15 futbolcuya da 8’er ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

ŞUT YOK, KART YOK

Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.

NAZİLLİ LİGDE KALDI, ZONGULDAK KÜME DÜŞTÜ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.