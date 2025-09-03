Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Üç büyükler çıldırmış olmalı! Kulüpler bu sezon transferde dünyaları harcadı

Üç büyükler çıldırmış olmalı! Kulüpler bu sezon transferde dünyaları harcadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, önceki sezonlara göre transferde âdeta uçtu. Üç büyüklerin sadece bonservis bedeli olarak ödediği rakam toplamda 312 milyon avroyu buldu

UĞUR AKTAN - Türk futbolunda 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla başlarken, transferlerde ödenen astronomik rakamlar bütün Avrupa’nın gündemine oturdu. Victor Osimhen için 75 milyon avro ödeyerek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Galatasaray, Uğurcan Çakır transferiyle Türkiye içi rekorunun da sahibi oldu. Bu sezon transfere 148 milyon avro harcayan Okan Buruk’un takımı, Monaco’dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için 30,77 milyon, Uğurcan için de 27,5 milyon avro ödedi ve kulüp tarihinin en pahalı kadrosu kuruldu.

GALATASARAY 
OYUNCUBONSERVİS
Victor Osimhen75 milyon €
Wilfried Singo30,77 milyon €
Uğurcan Çakır27,5 milyon €
İsmail Jakobs8 milyon €
P. Frankowski7 milyon €
Leroy SaneBedelsiz
İlkay GündoğanBedelsiz
TOPLAM: 148,27 milyon €

KEREM'E 25 MİLYON

Tarihinin en uzun süren şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe de Galatasaray’a bir hayli yaklaşarak büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirdi. İki gün içinde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertli takım bu yaz yaptığı transferler için tam 87 milyon avro bonservis ödemesi yaptı. Fenerbahçe’nin en pahalı transferi toplam 25 milyon avro ile Kerem Aktürkoğlu olurken, millî futbolcuyu Malili kanat Dorgeles Nene izledi. Fenerbahçe Semedo’yu ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE 
OYUNCUBONSERVİS
Kerem Aktürkoğlu22,5 milyon €
Dorgeles Nene18 milyon €
Sofyan Amrabat12 milyon €
Ederson11 milyon €
Archie Brown8 milyon €
Marco Asensio7,5 milyon €
Milan Skriniar6 milyon €
Edson Alvarez2 milyon € (Kira)
Nelson SemedoBedelsiz
Jhon DuranBedelsiz
Tarık ÇetinBedelsiz
TOPLAM87 milyon €

ORKUN REKOR KIRDI

Kadro kalitesi olarak iki büyük rakibinin gerisine düşen Beşiktaş da bu sezon kırılan rekorlara ortak olan bir diğer takım oldu. 25 milyon avro bonservis ödeyerek Orkun Kökçü transferiyle Beşiktaş tarihinin en pahalı takviyesini yapan başkan Serdar Adalı, Tammy Abraham için de Roma ile 15 milyon avroya anlaştı. Leicester’ın küme düşmesi sonrasında serbest kalma maddesi aktif hâle gelen Wilfred Ndidi için kulübüne 8 milyon avro ödeyen siyah beyazlı takım Vaclav Cerny için de Wolsfburg’a 7 milyon avro verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın üç dört takviye daha istediğini yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ 
OYUNCUBONSERVİS
Wilfred Ndidi8 milyon €
Taylan Bulut6 milyon €
Felix Uduokhai5 milyon €
Tiago Djalo3,5 milyon €
El Bilal Toure3 milyon € (Kira)
Rıdvan Yılmaz2,9 milyon €
Tammy Abraham15 milyon €
Joao Mario2 milyon €
Orkun Kökçü25 milyon €
David JurasekKiralık 
Vaclav Cerny7 milyon €
TOPLAM:77,4 milyon €
