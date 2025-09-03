Üç büyükler çıldırmış olmalı! Kulüpler bu sezon transferde dünyaları harcadı

UĞUR AKTAN - Türk futbolunda 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla başlarken, transferlerde ödenen astronomik rakamlar bütün Avrupa’nın gündemine oturdu. Victor Osimhen için 75 milyon avro ödeyerek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Galatasaray, Uğurcan Çakır transferiyle Türkiye içi rekorunun da sahibi oldu. Bu sezon transfere 148 milyon avro harcayan Okan Buruk’un takımı, Monaco’dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için 30,77 milyon, Uğurcan için de 27,5 milyon avro ödedi ve kulüp tarihinin en pahalı kadrosu kuruldu.

GALATASARAY OYUNCU BONSERVİS Victor Osimhen 75 milyon € Wilfried Singo 30,77 milyon € Uğurcan Çakır 27,5 milyon € İsmail Jakobs 8 milyon € P. Frankowski 7 milyon € Leroy Sane Bedelsiz İlkay Gündoğan Bedelsiz TOPLAM: 148,27 milyon €

KEREM'E 25 MİLYON

Tarihinin en uzun süren şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe de Galatasaray’a bir hayli yaklaşarak büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirdi. İki gün içinde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertli takım bu yaz yaptığı transferler için tam 87 milyon avro bonservis ödemesi yaptı. Fenerbahçe’nin en pahalı transferi toplam 25 milyon avro ile Kerem Aktürkoğlu olurken, millî futbolcuyu Malili kanat Dorgeles Nene izledi. Fenerbahçe Semedo’yu ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE OYUNCU BONSERVİS Kerem Aktürkoğlu 22,5 milyon € Dorgeles Nene 18 milyon € Sofyan Amrabat 12 milyon € Ederson 11 milyon € Archie Brown 8 milyon € Marco Asensio 7,5 milyon € Milan Skriniar 6 milyon € Edson Alvarez 2 milyon € (Kira) Nelson Semedo Bedelsiz Jhon Duran Bedelsiz Tarık Çetin Bedelsiz TOPLAM 87 milyon €

ORKUN REKOR KIRDI

Kadro kalitesi olarak iki büyük rakibinin gerisine düşen Beşiktaş da bu sezon kırılan rekorlara ortak olan bir diğer takım oldu. 25 milyon avro bonservis ödeyerek Orkun Kökçü transferiyle Beşiktaş tarihinin en pahalı takviyesini yapan başkan Serdar Adalı, Tammy Abraham için de Roma ile 15 milyon avroya anlaştı. Leicester’ın küme düşmesi sonrasında serbest kalma maddesi aktif hâle gelen Wilfred Ndidi için kulübüne 8 milyon avro ödeyen siyah beyazlı takım Vaclav Cerny için de Wolsfburg’a 7 milyon avro verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın üç dört takviye daha istediğini yönetime iletti.