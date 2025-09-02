Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yıldızlar Süper Lig'e akın etti! Mesut Özil'den 'marka değeri' vurgusu

Yıldızlar Süper Lig'e akın etti! Mesut Özil'den 'marka değeri' vurgusu

- Güncelleme:
Yıldızlar Süper Lig&#039;e akın etti! Mesut Özil&#039;den &#039;marka değeri&#039; vurgusu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Altın Kupa Gecesi programına katılan ve "Yılın Spor İnsanı" ödülünü alan eski futbolcu Mesut Özil, Süper Lig takımlarının yaptığı yıldız oyuncu transferlerini değerlendirdi. Özil "Süper Lig'de bu sezon gerçekten büyük transferler yapıldı, çok önemli oyuncular Türkiye'ye geldi. Elbette bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor" dedi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği programda Süper Lig'e gelen yıldız futbolcularla ilgili, "Süper Lig'de bu sezon gerçekten büyük transferler yapıldı, çok önemli oyuncular Türkiye'ye geldi. Elbette bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor. Ancak ben birkaç yıldır futbolu bıraktığım için artık özendiğim, heyecan duyduğum konu gençler" açıklamasını yaptı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Altın Kupa Gecesi' programına katılan eski futbolcu Mesut Özil'e "Yılın Spor İnsanı" ödülü verildi.

Özil, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kendisi için gurur verici bir gece olduğunu belirten Özil, "Belediye Başkanımıza bu davet için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok gurur verici bir geceydi. Bu kadar genç sporcuyu burada görmek ve onların başarılı olmaları gerçekten mutluluk verici. Rabbim bu başarıların devamını nasip etsin. Tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR TÜRKİYE'YE GELDİ"

Özil, Türkiye'ye çok önemli oyuncuların geldiğini ifade ederek, "Özellikle bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Süper Lig'de bu sezon gerçekten büyük transferler yapıldı, çok önemli oyuncular Türkiye'ye geldi. Elbette bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor. Ancak ben birkaç yıldır futbolu bıraktığım için artık özendiğim, heyecan duyduğum konu gençler. Onların ellerinden tutmak, altyapıya daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak ve bu gençlerin büyük kulüplerde oynayabilmeleri için onlara imkan tanımak benim için en değerli hedef. Beni asıl heyecanlandıran şey budur" dedi.

