Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çocukluk aşkıma geldim! İlkay Gündoğan hayaline kavuştu

Çocukluk aşkıma geldim! İlkay Gündoğan hayaline kavuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocukluk aşkıma geldim! İlkay Gündoğan hayaline kavuştu
Galatasaray, İlkay Gündoğan, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koyu bir G.Saraylı olduğunu her defasında vurguladığını dile getiren İlkay “Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. Teklifler oldu ama ben sıcak bakmadım” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK -  Galatasaray’ın transfer bombalarından birisi olan İlkay Gündoğan, dün İstanbul’a geldi. Manchester City’den ayrılmaya karar verdikten sonra birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen İlkay “Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. Diğer tekliflere sıcak bakmadım. Ailecek çok heyecanlıyız. Bizim için gurur verici bir an. Bugüne nasipmiş... Taraftarlara çok teşekkür ederim. Onların mesajları bizim için çok önemli. Harika mesajlar aldım. Onların önünde futbol oynamak daha güzel olacak bizim için. Dört gözle Galatasaray taraftarına kavuşmayı bekliyorum” dedi.

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı! - 1. Resim

MAYISTA BAŞLADIK

Galatasaray ile mayıs ayı sonunda görüşmelere başladığını söyleyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu “Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz. Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici. Galatasaray’ın şampiyonluklarına katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ YILLIK İMZA ATTI

Galatasaray, 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile iki yıllık mukavele imzaladı. Tecrübeli yıldız, Galatasaray’dan ise 4,5 milyon avro yıllık ücret kazanacak. Türk asıllı Alman millî oyuncu, Türk statüsünde forma giyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili mesajları 2025: Dualı, resimli, kısa, uzun Mevlid Kandili sözleri ve mesajlarıBakanlık "babaanne şiddeti" sonrası harekete geçti! İzmir'de 2 çocuk devlet korumasına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldızlar Süper Lig'e akın etti! Mesut Özil'den 'marka değeri' vurgusu - SporYıldızlar Süper Lig'e akın etti!Rüştü Reçber'in oğlu İskoç ekibine transfer oldu - SporRüştü Reçber'in oğlu İskoç ekibine transfer olduTrabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti? - SporTrabzon'dan Cimbom'a imzalar: Kimler geldi kimler geçti?Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Aylarca forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'ye kötü haber: Aylarca forma giyemeyecekFenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu Marco Asensio - SporFenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu AsensioHayali gerçek oldu: İmza için İstanbul'da! Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'dan itiraf - SporHayali gerçek oldu: Bugünü çok bekledim
Sonraki Haber Yükleniyor...