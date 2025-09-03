Çocukluk aşkıma geldim! İlkay Gündoğan hayaline kavuştu

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın transfer bombalarından birisi olan İlkay Gündoğan, dün İstanbul’a geldi. Manchester City’den ayrılmaya karar verdikten sonra birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen İlkay “Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. Diğer tekliflere sıcak bakmadım. Ailecek çok heyecanlıyız. Bizim için gurur verici bir an. Bugüne nasipmiş... Taraftarlara çok teşekkür ederim. Onların mesajları bizim için çok önemli. Harika mesajlar aldım. Onların önünde futbol oynamak daha güzel olacak bizim için. Dört gözle Galatasaray taraftarına kavuşmayı bekliyorum” dedi.

MAYISTA BAŞLADIK

Galatasaray ile mayıs ayı sonunda görüşmelere başladığını söyleyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu “Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz. Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici. Galatasaray’ın şampiyonluklarına katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ YILLIK İMZA ATTI

Galatasaray, 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile iki yıllık mukavele imzaladı. Tecrübeli yıldız, Galatasaray’dan ise 4,5 milyon avro yıllık ücret kazanacak. Türk asıllı Alman millî oyuncu, Türk statüsünde forma giyecek.