Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem kararları ve TFF’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak “Artık sabrımız da güvenimiz de bitti” mesajı verdi. Kavukcu, TFF’nin davetine katılmayacaklarını açıklayıp “Galatasaray’ın hakkını gasp edenlerle mücadelede geri adım atmayacağız” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yasin Kol'a ödül verdiklerini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz." dedi.

Kavukçu, "Ben bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyoruz dedim. Ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir. Kimse artık susmamızı, geri durmamızı bizden beklemesin. Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek; biz ise Galatasaray’ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki, Galatasaray unutmaz! Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar." dedi.

TFF'nin davetine katılmayacaklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar." sözlerini sarf etti.

