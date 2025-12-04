Anadolu Ajansı
Ekvadorlu ikizler Arsenal'de! Edwin ve Holger Quintero imzayı attı
Arsenal, Güney Amerika’nın parlayan yıldızları Edwin ve Holger Quintero ile geleceğe yatırım yaptı. 16 yaşındaki ikizler, 18 yaşına bastıkları Ağustos 2027’de resmi olarak takıma katılacak.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzaladı.
- Edwin ve Holger Quintero 16 yaşında.
- İkiz kardeşler 18 yaşına girdiklerinde Ağustos 2027'de Arsenal kadrosuna katılacaklar.
- Independiente del Valle altyapısında oynadılar.
- Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero forvet arkasında görev yapıyor.
- Edwin ve Holger Quintero 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynadılar.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu kadrosuna kattı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi! Resmi imzalar atıldı
Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.
Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR