Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transfer açıklandı: İşte Ederson'un maliyeti...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden kaptığı Ederson'un transferini resmen duyurdu. 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisinin maliyeti belli oldu.

11 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir" denildi.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

Premier Lig devi Manchester City formasıyla 372 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmalarda kalesinde 311 gol görürken, 168 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

CITY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Manchester City kariyerinde Şampiyonlar Ligi baştan olmak üzere birçok kupa zaferi yaşayan Ederson için İngiliz kulübünden veda mesajı geldi.

City'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih yazmamıza yardım ettin" ifadeleri kullanıldı.