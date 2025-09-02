Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlar!

Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlar!

Galatasaray'ın eski antrenörü ve oyuncusu olan Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin Ederson transferinin ardından canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Sarı kırmızılı camianın önemli isimlerinden olan Hasan Şaş, sarı lacivertli takımın transferine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Canlı yayında futbol gündemi hakkında konuşan Şaş, sporON YouTube kanalında Fenerbahçe'nin Ederson transferini transferi hakkında konuştu. 

"KEREM TRANSFERİ DE KOMİK"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculara teklif yapmasına tepki gösteren Hasan Şaş, "Komik ya bunlar! Kerem transferi de komik, bunlar da komik. 1.5 aydır Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuya gidiyorsun son 1 haftada resmi teklif yapıyorsun, fiyatı yükseltiyorsun ve alıyorsun. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa ben Günay'la devam ederim, Ederson giderse gitsin. Ben bu karakterde oyuncuyu almam" şeklinde konuştu.

 

