Uğurcan Çakır'ın babasından Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı: Ağladım

Trabzonspor'dan sarı kırmızılı ekibi transfer olan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR KARAR"

Uğurcan'ın Galatasaray ile anlaşması hakkında Beyaz TV'ye açıklamalar yapan Mustafa Çakır, "Çok zor, duygusal bir karar oldu. Ömrümüzü Trabzon'a adadık. Kendi hedefleri ve kulübün çıkarları... Avrupa hayali var. Zor bir karar oldu, az önce ağladım" diye konuştu.

"AVRUPA'DAN TEKLİF GELMEYİNCE..."

Avrupa'dan teklif gelmeyince Uğurcan'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini söyleyen Mustafa Çakır, "Avrupa'dan teklif gelmeyince Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Başarılar diliyoruz. Hepsi bizim takımlarımız. Şampiyonlar Ligi'nde izlemek gurur verecek. Transfer inanın bugün gerçekleşti. Mesajlaştık ve durumu sordum. 'Hayırlısı olsun' dedi. Biz hayata böyle bakıyoruz. Uğurcan, Trabzonspor ve Galatasaray için hayırlı olsun" dedi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ HAKKINDA

Bordo mavili taraftarların tepkisi hakkında konuşan Mustafa Çakır, "Trabzonspor taraftarı, Uğurcan'ı çok seviyor. Kararına saygı duyacaklardır. Bir nesil onunla Trabzonspor'u sevdi. Kolay değil ama Uğurcan'ın daha büyük bir hayali vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştireceği için böyle bir karar aldı. Annesi de ağlıyor" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE SORUSU

Fenerbahçe sorusuna da cevap veren Mustafa Çakır, "Samimiyetimle söylüyorum. Uğurcan'ın kulüp isimleriyle işi yok. Kendi hayali ve hedefleri var. Avrupa'dan üst düzey bir takımdan teklif gelse bu olmazdı. Galatasaray gruplarda oynayacak, belki hedefleri için böyle uygun gördü. Biz de bugün öğrendik" diye konuştu.