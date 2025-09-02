Transferde çılgın gece! İşte Süper Lig'de bugün yaşanan gelişmeler
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Avrupa'da transferin kapandığı son saatlerde Süper Lig takımları da yeni transferlerini ve giden futbolcularını açıkladı. Gecenin bombası Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır yaptı. İşte Süper Lig'de son gün yaşanan transferler..
Avrupa'da bütün transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'de takımlar yeni transferlerini ve giden futbolcularını açıkladı İşte Süper Lig'de yaşanan transferler...
- Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu.
- Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oldu.
- Ederson, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- Vaclav Cerny, Beşiktaş'a transfer oldu.
- Asensio, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- Livakovic, Girona'ya transfer oldu.
- Amrabat, Betis'e transfer oldu.
- Cuesta, Vasco da Gama'ya transfer oldu.
- Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu.
- Diego Carlos, Como'ya transfer oldu.
- Batista Mendy, Sevilla'ya transfer oldu.
- Zaniolo, Udinese'ye transfer oldu.
- Yusuf Akçiçek, Al Hilal'e transfer oldu.
- Onana, Genoa'ya transfer oldu.
- Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu.
Avrupa kulüplerinde de son gün transferi yaşandı;
- Bayern Münih, Nicolas Jackson'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu!
- Nottingham Forest, Arsenal'dan Oleksandr Zinchenko'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
- Marsilya, Inter'den Benjamin Pavard'ı transfer etti!
- Sevilla, Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı!
- 38 yaşındaki Jamie Vardy, Serie A ekiplerinden Cremonese ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı!
- Juventus, Edon Zhegrova ve Lois Openda'nın transferlerini duyurdu!
- Newcastle United, Brentford'dan Yoane Wissa'nın transferini açıkladı!
- Aston Villa, Jadon Sancho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!
- Manchester United, Senne Lammens'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı!
- Fulham, Shakhtar Donetsk'ten Kevin'i kadrosuna kattığını açıkladı!
- Liverpool, Alexander Isak'ı kadrosuna kattığını açıkladı
- Tottenham, Randal Kolo Muani'yi Paris Saint-Germain'den kiraladığını açıkladı!
- Arsenal, Piero Hincapie'yi kadrosuna kattığını açıkladı!
- Napoli, Rasmus Hojlund'u kiraladığını açıkladı!
- Real Betis, Antony'yi kadrosuna kattığını açıkladı!
- Villarreal, Georges Mikautadze’yi kadrosuna kattığını açıkladı!
- Aston Villa, Victor Lindelöf’ü kadrosuna kattığını açıkladı!
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi