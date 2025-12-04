Brezilya’da bir müzede müdür olarak çalışan 55 yaşındaki Ronald Montenegro, spor salonunda kaldırdığı halterin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Polis, olayı bir 'kaza' olarak nitelerken, müze yönetimi de Montenegro'nun ölümünü doğruladı.

Brezilya’nın Recife şehrinde düzenli olarak spor salonuna giden 55 yaşındaki Ronald Montenegro, kaldırdığı halterin üzerine düşmesi sonucu kabusu yaşadı.

Brezilya'da spor salonunda korkunç ölüm! Kaldırdığı halter üzerine düştü

ELİNDEN DÜŞÜNCE FACİAYI YAŞADI

The Sun’ın haberine göre, bir müzede müdür olarak görev yapan Montenegro geçtiğimiz pazartesi günü amatör şekilde halter kaldırırken, halterin elinden üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

ACIYA DAYANAMAYIP YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın olayın ardından kısa süre içinde ayağa kalktığı ancak acıya dayanamayıp yere yığıldığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 55 yaşındaki müdür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından müzeden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Palacio dos Bonecos'un tarihi ve inşasında vazgeçilmez bir isim olan müdürümüz Ronald Montenegro'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz."

Brezilya polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken, olayı ‘kaza’ olarak nitelendirdi.

