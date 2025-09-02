Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takım düşünülmeyen isimleri kadrodan çıkarıyor.

INTER İSTEDİ, AL HILAL ALDI

Sarı lacivertliler, Inter'in de istediği milli oyuncu Yusuf Akçiçek'i Suudi ekibi Al Hilal'e 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderdiğini açıkladı.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

Fenerbahçe, dün gece saatlerinde 4 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Geçen sezon transfer edilen ancak geçirdiği sakatlık sonrası beklenileni veremeyen Diego Carlos'u Como'ya kiralayan sarı lacivertli ekip, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDEYDİ

Fenerbahçe, bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ın ise İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık gönderildiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" denildi.

EDERSON GELDİ, LIVAKOVIC GİTTİ

Kaleci Dominik Livakovic ile de yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, Hırvat file bekçinin İspanyol temsilcisi Girona'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."