Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi

Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Ederson, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini duyururken bir yandan da kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra, kadro planlamasında yer almayan 3 isimle dün gece yollarını ayırdığını açıkladı. 

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takım düşünülmeyen isimleri kadrodan çıkarıyor. 

INTER İSTEDİ, AL HILAL ALDI

Sarı lacivertliler, Inter'in de istediği milli oyuncu Yusuf Akçiçek'i Suudi ekibi Al Hilal'e 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderdiğini açıkladı. 

Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - 1. Resim

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

Fenerbahçe, dün gece saatlerinde 4 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu. 

Geçen sezon transfer edilen ancak geçirdiği sakatlık sonrası beklenileni veremeyen Diego Carlos'u Como'ya kiralayan sarı lacivertli ekip, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı. 

Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - 2. Resim

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDEYDİ

Fenerbahçe, bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ın ise İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık gönderildiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Fenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - 3. Resim

EDERSON GELDİ, LIVAKOVIC GİTTİ

Kaleci Dominik Livakovic ile de yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, Hırvat file bekçinin İspanyol temsilcisi Girona'ya kiralandığını açıkladı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu geliyor mu, kalıyor mu? Galatasaray çok istedi ama...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - SporIcardi'nin eski dosta olay mesajı gündem olduGalatasaray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladı - SporG.Saray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladUğurcan Çakır'ın babasından Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı: Ağladım - SporUğurcan'ın babasından G.Saray ve F.Bahçe cevabı: AğladımMilli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı - SporMilli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldıCimbom'dan 3 bomba! Galatasaray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı - SporG.Saray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı!Bennacer teklifi! Trabzonspor, Cezayirli orta saha için Milan ile masada - SporBennacer teklifi! Trabzonspor, Cezayirli orta saha için Milan ile masada
Sonraki Haber Yükleniyor...