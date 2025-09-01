Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de: Transferini ve "şerefli kulüp" sözlerini anlattı

Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de: Transferini ve “şerefli kulüp” sözlerini anlattı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, dün akşam İstanbul'a geldi. Aktürkoğlu ilk açıklamasında, “Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim” dedi. Milli futbolcu, tepki çeken sözlerinin başka bir kulübe hakaret amacı taşımadığını ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonrası desteğinden dolayı bu açıklamayı yaptığını belirtti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, dün akşam İstanbul’a geldi ve havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Milli futbolcu, yaptığı ilk açıklamada, “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu’nun “en şerefli kulüp” vurgusu sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Milli oyuncu, sözlerinin başka bir kulübe yönelik hakaret amacı taşımadığını belirterek, “Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da” dedi.

Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de: Transferini ve “şerefli kulüp” sözlerini anlattı - 1. Resim

Kerem, açıklamasında Fenerbahçe’ye transfer sürecini ve yaşananları detaylandırdı: “Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100’ümü verdim. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı için Başkanımız ve Hakan Safi bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın’ dediler. Ben de gerekeni yaptım ve maçta gol atıp Benfica’nın turu geçmesini sağladım. Yönetimimiz ve taraftarımız bu durumu çok asil bir şekilde karşıladı. Başkanımız ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın’ dedi. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebebi” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.

