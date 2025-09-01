Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mauro Icardi&#039;den Kerem Aktürkoğlu&#039;na olay gönderme
Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Transfer, Gönderme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı. 

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın sözlerini paylaşan Icardi, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerine yer verdi.

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme - 1. Resim

Icardi'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de korkunç olay! Silahla oyun ölüm getirdi, iki arkadaş da...Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi - SporSon gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı... - SporTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...3 ay önce imza atmıştı! 3 maçta görevden alındı: Bu karar kolay alınmadı - Spor3 ay önce imza atmıştı! 3 maçta görevden alındıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferine kavuşuyor: İstanbul'a geliyor - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferine kavuşuyor: İstanbul'a geliyorUnuttuğu anahtar hayattan kopardı! Hortumla balkona inerken hayatını kaybetti - SporEvde unuttuğu anahtar sonu oldu! Hortum koptu, olay yerinde öldüSüper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - SporHer galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...