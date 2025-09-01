Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın sözlerini paylaşan Icardi, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerine yer verdi.
Icardi'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.
