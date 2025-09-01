Son saatler! Galatasaray'a peş peşe kötü haberler: Listedeki bir yıldız daha gitti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fransız ekibi Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma'nın geleceği netleşti. Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya kadro bildirimini 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yapması gereken Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson'un ardından bir kötü haber daha geldi. Kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar ile adı anılan İtalyan yıldızın yeni durağı belli oldu.
Premier Lig devi Manchester City, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Fenerbahçe'ye "evet" demesinin ardından bir numara boşluğunu güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Gianluigi Donnarumma ile doldurdu.
İMZA AN MESELESİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre; Manchester City, 26 yaşındaki file bekçisi için Paris Saint Germain ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bonservisine 35 milyon euro ödeneceği konuşulan Donnarumma'nın, bugün İngiltere'de sağlık kontrolünden geçeceği ve Manchester City ile uzun süreli sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Fransız kulübü, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Donnarumma'yı 2021-2022 sezonunda Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş