Son saatler! Galatasaray'a peş peşe kötü haberler: Listedeki bir yıldız daha gitti

Premier Lig devi Manchester City, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un Fenerbahçe'ye "evet" demesinin ardından bir numara boşluğunu güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Gianluigi Donnarumma ile doldurdu.

İMZA AN MESELESİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre; Manchester City, 26 yaşındaki file bekçisi için Paris Saint Germain ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bonservisine 35 milyon euro ödeneceği konuşulan Donnarumma'nın, bugün İngiltere'de sağlık kontrolünden geçeceği ve Manchester City ile uzun süreli sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fransız kulübü, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Donnarumma'yı 2021-2022 sezonunda Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.