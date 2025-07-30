Her gören bir daha baktı! Başakşehir'in Donnarumma paylaşımı gündem oldu

Paris Saint Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. 26 yaşındaki yıldız kaleci, son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in paylaşımına konu oldu. Donnarumma'yla ilgili paylaşım kısa sürede gündem oldu.

DONNARUMMA VE VOLKAN BABACAN YAN YANA

Başakşehir'in X hesabı (eski adıyla Twitter), bir kullanıcının "Bir İtalyan ile bir Türk arasındaki farkı söyleyebilir misin?" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak cevapladı. İstanbul kulübünün, söz konusu alıntıda Gianluigi Donnarumma ve Volkan Babacan'ın fotoğraflarını yan yana kullanması dikkat çekti.

YORUM VE BEĞENİ YAPDI

Turuncu-lacivertlilerin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.