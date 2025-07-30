Her gören bir daha baktı! Başakşehir'in Donnarumma paylaşımı gündem oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan, Manchester United'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Gianluigi Donnarumma, transfer haberleriyle futbol gündeminden düşmüyor. Paris Saint Germain forması giyen İtalyan kaleci, Başakşehir Kulübü'nün resmi hesaptan yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paris Saint Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. 26 yaşındaki yıldız kaleci, son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in paylaşımına konu oldu. Donnarumma'yla ilgili paylaşım kısa sürede gündem oldu.
DONNARUMMA VE VOLKAN BABACAN YAN YANA
Başakşehir'in X hesabı (eski adıyla Twitter), bir kullanıcının "Bir İtalyan ile bir Türk arasındaki farkı söyleyebilir misin?" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak cevapladı. İstanbul kulübünün, söz konusu alıntıda Gianluigi Donnarumma ve Volkan Babacan'ın fotoğraflarını yan yana kullanması dikkat çekti.
YORUM VE BEĞENİ YAPDI
Turuncu-lacivertlilerin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş