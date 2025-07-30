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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk "kesin" dedi, isimlerini verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Okan Buruk, Victor Osimhen, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda köklü değişiklikler yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekipte önümüzdeki hafta 5 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle resmi imzalar atıldıktan sonra beklentileri karşılayamayan Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski ile kiradan dönen Victor Nelsson ve Derrick Köhn ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda bu isimlerle kesinlikle devam etmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya başka takımlara kiralanacak ya da bonservisleriyle gönderilecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk

ZANIOLO SON GÜNLERE KADAR KADRODA

Bir diğer kiradan dönen futbolcu Nicolo Zaniolo'nın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Bonservisine 15 milyon euro ödenen 26 yaşındaki İtalyan oyuncu için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek. 

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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